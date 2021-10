Gewaagde privéfoto’s van feestende prinses Alexia zorgen voor ophef, koningshuis reageert ontstemd

RoyaltyDe Nederlandse prinses Alexia, dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, studeert momenteel aan het Atlantic College in Wales. De 16-jarige Alexia geniet er duidelijk volop van het studentenleven, dat blijkt uit een pikante foto die is opgedoken op sociale media. Het beeld zorgt voor ophef in Nederland, aangezien de strenge mediacode verbiedt dat privébeelden van minderjarige royals getoond worden. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft ondertussen gereageerd.

Op de foto in kwestie, die gedeeld werd door de Nederlandse website Ditjes en Datjes, is te zien hoe Alexia een vuurrode, kanten lingerie-body en een zwarte minirok draagt. Wie wat harder zoekt, kan meteen ook zien dat de prinses niet bang is om gedurfde poses aan te nemen voor de camera. Samen met een groep vriendinnen poseerde de prinses met haar billen naar de camera gedraaid. Ook de rest van de meisjes was in pikante outfits gehuld die veel weghebben van ondergoed.

De bewuste foto’s werden genomen tijdens de zogenaamde ‘Queer Focus Week’ op Alexia’s school, een week die volledig in het teken stond van seksuele identiteit en het omarmen van je eigen lichaam. Volgens sommige bronnen werd er een themafeestje georganiseerd waarbij de studenten onthullende outfits mochten aantrekken. De foto’s van Alexia en haar vriendinnen zouden toen genomen zijn.

De site Ditjes en Datjes pakte alvast groot uit met het nieuws. “Alexia gaat los op nieuwe school”, klinkt het op hun startpagina. Alleen heeft het bericht in kwestie waarschijnlijk grote gevolgen voor de site. Het is namelijk verboden om onofficiële foto’s van de Nederlandse koninklijke familie te verspreiden. Dit om hun levens zo goed mogelijk af te schermen van de buitenwereld.

Mogelijke sanctie

Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse website is momenteel nog niet bekend. De kans is groot dat de redactie op de vingers getikt zal worden door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de voorlichting over het Koninklijk Huis. Een mogelijke sanctie is dat de verantwoordelijke journalisten in de toekomst niet langer welkom zijn op officiële (foto)gelegenheden van de Nederlandse royals.

Onze noorderburen zelf hebben iets minder problemen met de gewaagde outfit van prins Alexia. Uit een poll van Ditjes en Datjes blijkt dat 9.600 Nederlanders vinden dat Alexia maar eens lekker uit haar dak moet gaan. De overige 2.200 lezers (in totaal gaven er zo'n 11.000 personen hun mening) vinden dat het tienermeisje zich moet gedragen als een prinses omdat ze een voorbeeldfunctie heeft.

Het Atlantic College in Wales is een prestigieuze school die heel wat prominenten aantrekt, waaronder royals. Onze prinses Elisabeth studeerde er twee jaar, en momenteel loopt ook prinses Leonor van Spanje er school.

Tweede in lijn

Alexia is de middelste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn echtgenote koningin Máxima. Ze is de zus van kroonprinses Amalia, en heeft ook nog een jongere zus: Ariane. Ze is dus tweede in lijn voor de Nederlandse troon.

Reactie koningshuis

De RVD reageert nu namens Willem-Alexander en Maximá bij Shownieuws. De RVD laat weten dat het hier gaat om een privésituatie. Ook wordt benadrukt dat Alexia minderjarig is. Hoewel men de publicatie niet kan verbieden, adviseert men wel de foto niet te delen.

