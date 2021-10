Gewaagde privéfoto’s van feestende prinses Alexia zorgen voor ophef in Nederland

TV Dina Tersago over 'Ik wil een kind’: “Ik wist dat dit een grote stap zou zijn voor Vlaanderen”

18 oktober Vanavond start het controversiële VTM-programma ‘Ik wil een kind’. Daarin gaat Dina Tersago op zoek naar mensen die via een niet-traditionele gezinsvorm een kind willen. Het programma kon al op heel wat kritiek rekenen, onder andere van mediaminister Dalle. Dina vertelt aan VTM Nieuws wat haar mening is over het nieuwe programma. “Het is geen geformatteerd programma, we gaan dus geen baby op een dienblaadje aanbieden.”