Gevierd Sovjet-acteur Oleg Tabakov (82) overleden kg

12 maart 2018

18u16

Bron: Belga 0 Showbizz De beroemde Russische acteur en regisseur Oleg Tabakov is maandag overleden aan de gevolgen van een niet nader benoemde ziekte. Dat meldt het Mchat-theater in Moskou waarvan hij artistiek directeur was. Hij werd 82.

Tabakov verwierf in eigen land faam in Sovjet-cultfilms. In het buitenland werd hij bekend door verschillende rollen, waaronder die van graaf Nikita Rostov in de Tolstoj-verfilming 'Vojna i Mir' (Oorlog en Vrede) van Sergej Bondartsjoek, in het Oscarwinnende 'Moskou gelooft niet in tranen' van Vladimir Mensjov, en als Oblomov in de gelijknamige film van Nikita Michalkov. Later leende hij zijn stem aan tekenfilm-figuren, zoals de kat Garfield in de Russische versie van de film.

Tabakov begon zijn loopbaan in het Sovremennik-theater in 1957, waar hij acteerde in zowel klassieke als moderne werken. De laatste achttien jaar stond hij aan het roer van het Mchat-theater in Moskou. Hij produceerde succesvolle toneelstukken als "Vesnoj ja vernoes k tebje" (In de lente kom ik naar je terug) en 'Belosnezjka i sem gromov' (Sneeuwwitje en zeven dwergen).