Gevangenisstraf van ‘Tiger King’-ster Joe Exotic wordt binnenkort herbekeken

Joe Exotic moest in 2020 de cel in omdat hij door de rechter schuldig bevonden werd voor het plannen van de moord van Carole Baskin. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de ‘Tiger King’-ster van plan was om iemand in te huren die zijn aartsrivale moest vermoorden. Daarnaast werd Joe ook schuldig bevonden aan een reeks kleinere misdaden.