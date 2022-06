Gesprekken aan de gang: vindt Songfestival 2023 straks plaats in Brussel?

BV Tijs Vanneste over zijn jeugd en het ouderschap: “Ik zou alles laten vallen voor mijn kinderen”

Vandaag was Tijs Vanneste te gast bij Ann Van Elsen in ‘Speeltijd’. Daar vertelde hij openhartig over zijn jeugdjaren, hoe het is om zelf ouder te zijn, hoe hij tijdens een zatte avond zijn tanden verloor én waarom hij bang is voor vrouwen.

10:00