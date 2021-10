Gespot op Schiphol: André Hazes is terug in Nederland

TV Deze week in ‘Familie’: het blijft knetteren tussen Leon, Raven en Lars. Maar ziet Raven een uitweg uit de miserie?

17 oktober Deze week beloven we weer heel wat spanning en mysterie in Familie. En opnieuw eist het trio Lars (Kürt Rogiers), Raven (Aaron Blommaert) en Leon (Herbert Flack) een hoofdrol op in al die spanning en mysterie.