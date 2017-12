Gespot op de set: Chris Lomme is binnenkort te zien in 'Thuis' EVDB & MVO

15u26

Bron: NB 3 één Chris Lomme speelt binnenkort mee in thuis. Showbizz 'Thuis' kondigde zonet via Facebook een verrassende gastrol aan. Niemand minder dan de grande dame van Vlaamse fictie Chris Lomme (79) zal te zien zijn in de Vlaamse soap.

"We zijn heel blij dat we iemand van haar kaliber bereid vonden om een kleine gastrol te komen spelen," aldus producent Hans Roggen in Het Nieuwsblad. "Toen we een vrouwelijke actrice zochten in die leeftijdscategorie, dachten we dat we het altijd eens konden proberen. Haar ‘awel ja’ deed ons een gat in de lucht springen."

Het zal nog wel even duren voor we de actrice aan het werk kunnen zien. De afleveringen staan pas ingepland voor het voorjaar van 2018.

"Ze zal slechts enkele draaidagen bij ons op de set staan. Chris maakt deel uit van een volledig nieuwe verhaallijn die iets met een taxi te maken heeft." Wil Roggen daar nog over kwijt.

Waarom Chris een lift nodig had van Taxi LEV, komen we pas volgend jaar te weten...