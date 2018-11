Gespot op de Boekenbeurs: Luk Alloo bij... Herman Brusselmans TDS

17u35 0 Showbizz De bezoekers van de Antwerpse Boekenbeurs konder er niet naastkijken: Herman Brusselmans kwam er signeren, met Luk Alloo en diens cameraploeg in het kielzog. Daar is evenwel een goede reden voor: Alloo werkt aan een portret over de schrijver, dat straks te zien zal zijn in een nieuwe reeks van het VTM-programma ‘Alloo bij’.

Daarin bijt Luk zich opnieuw vast in de kuiten van een resem interessante Vlamingen. In ‘Alloo Bij’ vraagt hij hen de kleren van het lijf en neemt hij zijn gasten mee naar plekken die ooit belangrijk voor hen waren. Met ontboezemingen en revelaties, maar vooral warme en menselijke portretten als resultaat. Eerder portretteerde Alloo al onder meer premier Michel, zijn schoonvader Will Tura, minister Francken en zangeres Ingeborg.