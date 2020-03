Geruchten over Romy en Niels uit ‘The Sky is the Limit’ kloppen niet: “Nee, we zijn geen koppel” KDP/JD

18 maart 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Er gaan hardnekkige geruchten de ronde over Niels Lagrange en Romy Biscop uit het VIER-programma ‘The Sky is the Limit’. De twee zouden volgens kwatongen een affaire hebben. “Klopt niet, we zijn enkel goede vrienden”, zegt Romy in TV Familie.

In juli vorig jaar beviel Niels’ vrouw Brenda nog van een dochter, Jayme Lee. Maar nu doet een hardnekkig gerucht de ronde in de Kempen. Niels zou zijn vrouw en kind in de steek hebben gelaten voor... Romy uit ‘The Sky Is the Limit’. “Ze zijn gezien in het Tuincafé in Lommel”, zegt een bron, die anoniem wenst te blijven.

Iets drinken

“Dat verhaal over Niels en mij doet inderdaad de ronde”, zucht Romy. “Ik word er echt dagelijks mee geconfronteerd. Maar geloof me, er klopt niks van! Niels en ik zijn goede vrienden, meer niet. Ja, we gaan weleens iets drinken samen. Maar dat wil niet zeggen dat wij een koppel zijn, hé. Ik ga hier zeker mijn slaap niet voor laten. Ik weet dat het niet waar is en sta recht in mijn schoenen. De dag dat ik een lief heb, zal ik dat echt met veel plezier wereldkundig maken.”

Waarmee Romy aangeeft dat ze nog steeds vrijgezel is. “Al krijg ik de gekste voorstellen. Verschillende mannen hebben me zelfs al huwelijksaanzoeken ­gestuurd. Maar ik denk niet dat ik zo mijn mister perfect ga ­vinden, eerlijk gezegd. (lachje) Voorlopig heb ik genoeg aan mijn hondje Mio. En ik heb een druk sociaal leven.”