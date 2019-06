Gert Verhulst werkt aan de toekomst van Samson: “Viktor is de grootste fan van het heelal, dus wie weet...” TK

18 juni 2019

10u52

Bron: STORY 0 Showbizz Pas getrouwd of niet: Gert Verhulst (51) blijft werken én plannen maken. De Studio 100-baas is achter de schermen bezig om ouwe getrouwe Samson een mooie toekomst te verzekeren. En wie weet speelt zijn zoon Viktor daar wel een belangrijke rol in.

Iets meer dan twee weken geleden gaven Gert Verhulst en Ellen elkaar in besloten kring en in het grootste geheim hun jawoord. Maar een huwelijksreis, dat is nog niet voor meteen. Reden? De immer drukke agenda van de Studio 100-baas. Deze zomer staat Gert met Samson in het Plopsa Theater in De Panne en repeteert hij ook volop voor het nieuwe VIER-programma ‘De Battle’. In september zit hij dan weer met James Cooke op de boot voor Gert Late Night en nadien presenteert hij, dit keer samen met Kat Kerkhofs, het tweede seizoen van Dancing with the Stars. Als dat allemaal achter de rug is, start de lange reeks afscheidsshows van Samson & Gert.

Onlangs werd ook de laatste zomerclip van ‘Samson & Gert’ opgenomen. Welk gevoel heb je bij de opnames?

Ik sta daar niet bij stil. En er komt ook nog een winterclip, hé. In plaats van palmbomen zullen het dan kerstbomen zijn. Het rare gevoel zal pas komen als we het laatste optreden geven van onze afscheidsconcerten in ons pop-up theater in Puurs.

Hoe staat het met de voorbereidingen daarvan?

We zijn er volop mee bezig. De avondshows zullen een iets ander repertoire hebben dan de middagshows, omdat we dan met een ouder publiek zitten, dat de oudere liedjes wat beter kent en apprecieert. Het worden geen twee totaal verschillende shows, maar de accenten zullen anders liggen. En voor de rest zul je alle bekende figuren zien en zal er veel gelachen en gezongen worden.

Hoe lang gaan jullie door met die concerten?

Zolang we tickets verkopen. Ondertussen zijn dat er al 75.000 en de campagne is nog niet eens gestart. Wat we nu verkocht hebben, is enkel op communicatie na de aankondiging van het afscheid.

Maar nadien valt definitief het doek over Samson & Gert?

Samson gaat sowieso door. Dat is het belangrijkste. Maar hoe en wat, dat zullen we wereldkundig maken zodra alles duidelijk is. We zijn er al een tijdje mee bezig en het krijgt alsmaar meer vorm.

Bij de afscheidstournee van de oude K3 was de nieuwe er ook bij.

Dat zouden wij misschien ook kunnen doen. Goed idee! Dat Viktor daar dan ineens staat (lacht). Hij is de grootste Samson-fan van het heelal, dus wie weet. Maar we hebben het nog niet besproken.