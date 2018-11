Gert Verhulst: “Viktor vertelt mij zelfs over zijn seksleven. Zo gênant” TK

23 november 2018

17u35

Bron: NB 0 Showbizz Dat Gert Verhulst een goede band heeft met zijn zoon Viktor, konden we al meermaals aanschouwen op televisie - bijvoorbeeld tijdens ‘Gert Late Night’. Maar hun relatie is hechter dan die van de meeste kinderen met hun ouders: “Viktor is mijn beste vriend. Hij vertelt mij zelfs over seks”, klinkt het.

Het vaderschap heeft zijn leven veranderd”, vertelt Gert in Het Nieuwsblad. “Het heeft me geleerd om mezelf weg te cijferen. De dag dat ze geboren zijn, denk je: shit. Allez, dat klinkt nu zo negatief, maar toch is het van: die is hier nu en terugkruipen gaat die ook niet doen. Dus vanaf dan heb je een permanente ongerustheid. Een verantwoordelijkheidsgevoel. En dat gaat nooit over. Nu nog niet. Maar nu is het vooral genieten. Viktor is mijn beste vriend en Marie mijn beste vriendin. Ik ga vaak met Viktor uit. Zijn vrienden zijn ook de mijne en we praten over alles.”

En dan bedoelt hij ook echt alles. “Ook over seks, ja. Soms is het zo gênant dat ik het niet wil weten. Dat ik zeg: Allez gast, ik moet dat toch niet weten. Ik kan me niet inbeelden dat ik ook maar een tiende aan mijn vader verteld zou hebben.”