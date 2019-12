Gert Verhulst verkozen tot eerste Wondernemer van het jaar MVO

09 december 2019

13u50 0 Showbizz In september dit jaar organiseerden Xerius en SD Worx de eerste populariteitspoll voor ondernemers. Acteur William Boeva mocht die award voor ‘Wondernemer van het jaar 2019’ vorige week komen uitreiken aan Gert Verhulst.

Op de awardceremonie waren 200 boekhouders en accountants aanwezig. De show bracht 8.100 euro op, die volledig werd geschonken aan ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Isabelle Ulenaers, die in 2016 de natuurlijke verzorgingslijn voor gevoelige huid SELF lanceerde, ging naar huis als ‘Wonderneemster van het jaar 2019’.

“Ik ben bijzonder blij met de prijs van Wondernemer die ik in ontvangst mag nemen”, aldus Gert. “Ondernemen is wat ik al mijn hele leven doe. Het is niet zomaar een job, het is mijn passie. Samen met een groep gemotiveerde en getalenteerde mensen het verschil maken en er telkens opnieuw voor gaan, dat is wat ons als ondernemers drijft.”

“Ondernemen: dat is Wondernemen”, zo zeggen Danny De Pourcq (Xerius) en Jo Demeulemeester (SD Worx). “Het betekent gewoon elke dag je passie beleven, en je focussen op wat je het liefste doet. Een wereld van verschil voor diegene die het doet. Zeker niet iets om schrik voor te hebben. Voor complexe domeinen of administratieve rompslomp kan je je perfect laten bijstaan door experten, zoals boekhouders en accountants. Als SD Worx en Xerius willen we benadrukken dat onze (w)ondernemers elke dag op een positieve manier meerwaarde bieden aan hun klanten en oplossingen zoeken. Zo blijven ze inspireren. Met deze prijs willen we, samen met boekhouders en accountants, het ‘Wondernemen’ verder stimuleren. Vandaag telt Vlaanderen al zo’n 1,1 miljoen Wondernemers. Binnenkort hoor jij er misschien ook bij?”