Gert Verhulst: “Verkoop van Studio 100 cd’s is gehalveerd” MVO

19 juli 2019

07u30

Bron: NRC 0 Showbizz Gert Verhulst (51) sprak met de Nederlandse krant NRC over zijn Studio 100-imperium. Daar liet hij vallen dat pretparken en theater nu enorm belangrijk zijn, gezien er veel minder cd’s verkocht worden dan vroeger.

“Pretparken en theater zijn voor ons heel belangrijk omdat die niet onderhevig zijn aan allerlei mediatrends”, legt hij uit. “We verkochten honderdduizenden cd’s per jaar, nu nog maar de helft. Voor dvd’s hetzelfde. Die verdienmodellen zijn vervangen door digitale alternatieven. Een themapark of theater is niet zomaar te vervangen. Bovendien zijn we zo minder afhankelijk van distributeurs. Het park is van ons, mensen komen erheen en betalen rechtstreeks aan ons.” Studio 100 trekt met musicals door België en Nederland, maar heeft ook een éigen theater, in Puurs. “625.000 tickets zijn er verkocht, dat is ongezien.”

Daarom komen er van al die dingen nog veel meer, in de toekomst. “Dit soort dingen draagt inmiddels voor een behoorlijk deel bij aan de omzet. Daarom willen we meer pretparken overnemen”, verklapt Gert. “Er komt ook een nieuwe musical, over het leven van koning Boudewijn.”

Studio 100 wil ook nog meer uitbreiden naar het buitenland. Zo hebben ze bijvoorbeeld al bedrijven in Duitsland. “We willen nu echt dingen maken die ook elders uitgezonden kunnen worden. Dat is onze toekomst. Ons taalgebied is met zo’n 25 miljoen mensen te klein.”