Gert Verhulst toont resultaat één dag na zijn oogcorrectie: “Helemaal geen pijn”

“Niks, nul pijn”, getuigde Verhulst, die er ook geen graten in zag om het resultaat even te laten zien. Al was dat even verschieten voor de radiopresentatoren. “Uw ogen zien blauw”, schrikte Kawtar. En het geheel was ook nog flink opgezwollen. “Maar dat gaat nog weg hé”, aldus Gert. “Het is niet dat ik heel mijn leven zo moet blijven rondlopen. Er zitten twee kleine pleisters op en die zijn wat lastig, maar voor de rest nergens last van.” Hij vindt het de kleine ongemakken ook helemaal waard. “De huid van mijn oogleden was voor mijn ogen gezakt. Dat was heel vermoeiend en ik had maar de helft van mijn zicht meer. En ik zag er ook altijd 20 jaar ouder uit. Mensen gaan nu denken dat ik mijn jongere broer ben.”