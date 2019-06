Gert Verhulst, Stig Broeckx en Chris Lomme krijgen Vlaams ereteken SVM

28 juni 2019

12u32

Op 11 juli krijgen 16 verdienstelijke Vlamingen een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Onder hen onder meer Studio 100-bazen Hans Bourlon en Gert Verhulst, wielrenner Stig Broeckx en actrice Chris Lomme. Dat heeft de ontslagnemende Vlaamse regering vandaag beslist.

Het is de vijfde keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. "Het is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk geweest zijn en door hun individuele uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen", zegt afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Het Vlaamse ereteken verleent geen voorrechten en er is ook geen geldprijs aan verbonden. Elke Vlaamse minister mag een kandidaat (of kandidaten) voordragen. Het vroegere verschil tussen gewone eretekens en grote eretekens is intussen geschrapt omdat het onderscheid werd gezien als verwarrend en arbitrair.

Dit jaar krijgen 16 Vlamingen een ereteken. Het gaat om Anneleen Lenaerts (harpiste), Lode Wils (emeritus hoogleraar en geschiedschrijver van de Vlaamse Beweging), Françoise Chombar (CEO Melexis), Georges Monard (gewezen secretaris-generaal ministerie van onderwijs), Hans Bourlon en Gert Verhulst (die samen één ereteken krijgen als CEO's van Studio 100), Chris Lomme (actrice), Dirk Rombaut (directeur Passwerk), Vincent Leus (gedelegeerd bestuurder fonds Emilie Leus), Paul Vande Walle (ere-voorzitter vzw Ouders van Verongelukte Kinderen), Jean-Pierre Van Baelen (gedelegeerd bestuurder OLO), Jurn Verschraegen (directeur expertisecentrum voor dementie Vlaanderen), Ajit Shetty (ere-voorzitter Janssen Pharmaceutica nv), Vic Baron Swerts (ondernemer, oprichter Soudal nv), Bart van Wijmeersch (neuroloog, MS-expert), Stig Broeckx (wielrenner) en Jean-Pierre Kruth (professor, wereldautoriteit op het vlak van 3D-printing).