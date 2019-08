Gert Verhulst speelt z’n laatste zomershow in Plopsaland: "Dat potje wiezen backstage ga ik écht missen" Jolien Boeckx

23 augustus 2019

00u00 113 Showbizz Gert Verhulst (51) blijft nog een dik halfjaar Gertje, maar zijn zomershows in Plopsaland zitten er na vandaag wel definitief op. 3.400 shows in 20 jaar tijd: nu slechts twee keer per dag, vroeger tot wel vijf keer. "Intens, maar zó plezant", zegt hij. Toch maakt het einde hem niet emotioneel. "Maar ons dagelijkse potje wiezen met het orkest ga ik wel écht missen." Wij volgden hem op zijn voorlaatste dag.

Het dagelijkse potje wiezen blijkt de sterkhouder te zijn in een reeks van afmattende zomershows. Tot zelfs vijf minuten voor Gert, Samson en de Burgemeester (Walter De Donder) richting bühne trekken, legt de crew in de backstage nog gezellig een kaartje. "De ideale voorbereiding op onze show, al twintig jaar lang", zegt Gert. Make-up komt er na al die jaren zelfs niet meer aan te pas. "Da's niet nodig. Met de jaren begin je er beter uit te zien zonder", lacht hij. "Het enige wat ik nog doe na ons kaartspelletje: mijn oortjes insteken. En klaar!"

Het is na twintig jaar - dertig jaar Samson & Gert in het algemeen - een routine geworden voor Verhulst om 1.400 mensen per show te entertainen. Toch blijven de verhaallijnen jong én oud boeien. Wanneer de Burgemeester na een klop op zijn hoofd denkt dat hij Samson is, en vervolgens Marlèneke, ligt de zaal al dubbel. Zeker als 'Marlèneke' Gert vervolgens probeert te kussen. Voeg daar nog de 'Samsonrock', 'De wereld is mooi' en 'Alles is op' aan toe en de nostalgie voor het komende halfuur is compleet.

Nieuw Gertje

Gert staat deze zomer twee keer per dag op de planken. Vijf dagen na elkaar, vijf weken aan een stuk. Vijftig shows in totaal, dus. "Dat is veel, maar vroeger deden we er véél meer. Er zijn tijden geweest dat wij tot 200 shows per zomer deden: zes weken en alle dagen", vertelt Gert. "Maar dat was ook nodig. In de beginjaren van Plopsaland was het park veel kleiner en waren er gewoon minder attracties dan nu. Twee shows volstaan ondertussen. Toch zijn er nog mensen die élke dag komen kijken en ze dus alle vijftig gezien hebben." Wat die fans volgende zomer moeten doen? "Waarschijnlijk komt er een nieuwe zomershow met een nieuw Gertje, maar dat blijft nog even geheim."

Ierse dans

Met 3.400 zomershows op de teller trekt Gert er vanavond om 17 uur de stekker uit. "Geen idee of er iemand speciaal komt kijken. Het is ook maar een show zoals ik hem al twintig jaar geef, hoor. Ik weet al langer dat dit einde er zat aan te komen, het komt niet uit de lucht gevallen, hé." Volgt er dan geen afscheidsfeestje? "Zelfs dat niet", lacht Gert. "Ik moet na mijn laatste show rechtstreeks door naar ons pop-uptheater in Puurs voor de repetities van 'De battle' (het nieuwe VIER-programma met James Cooke, red.). Er staat Ierse dans op de planning. Dat kan tellen. (lacht)" Zijn collega's trakteerden hem gisteravond al op een klein afscheidsfeestje en - hoe kan het anders - nog een laatste potje wiezen. "Ik ben geen emotionele mens, maar dat groepsmomentje ga ik écht wel missen. Dat wiezen staat gelijk aan de vakantiesfeer die we hier bij de zomershows altijd hebben gehad. Je zit aan zee, iedereen blijft hier slapen, 's avonds ga je gezellig iets drinken: héél leuk."

Allerlaatste show in mei

Het einde van het duo Samson & Gert, zoals we ze al 30 jaar kennen, komt nu stilletjes aan in zicht, want op 21 december starten ze aan hun afscheidsshow in Puurs. "Als dán de laatste show volgt - vermoedelijk ergens in mei - zal ik misschien wel emotioneel zijn", aldus Gert. Al kijkt hij er vooral met een positief gevoel tegenaan. "We gaan namiddag- en avondshows geven in het verlengde van de traditionele kerstshow, maar nu uiteraard opgehangen aan het verhaaltje dat ik ermee stop", zegt hij. "De avondshows zijn vooral voor volwassenen en twintigers bedoeld. Daarin gaan we ons hele repertoire steken, liedjes waar kinderen van nu minder voeling mee hebben. Maar zelfs dan: mei is nog héél ver. Ik lig nu meer wakker van de pijn aan mijn knie (Gert werd enkele weken geleden geopereerd aan zijn meniscus, red.). Ik slik nog pijnstillers."

'Mwoah Gertje, dat verdient een pruim, zo.' 'Een pluim, Samson!'

Tickets voor de afscheidsshow '30 jaar Samson & Gert' via studio100.com