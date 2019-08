Gert Verhulst rechtstreeks van operatietafel naar Plopsa-podium van Samson & Gert MC

01 augustus 2019

15u55 12 Showbizz Alles voor de show, moet Gert Verhulst gedacht hebben. Anders ga je niet ’s morgens onder het mes om niet eens 8 uur later opnieuw voor de fans op te treden. Precies wat Gert donderdag wel deed. Om 8 uur ‘s morgens al ging hij het ziekenhuis in Sint-Niklaas binnen voor een meniscus-operatie. Een paar uur later ging het dan richting De Panne, naar Plopsaland, waar de grote kindervriend om 15.30 uur opdook voor de eerste van twee Samson & Gert-shows.

De massa aanwezigen moesten wel eerst even in de ogen wrijven, want Gert deed zowel de voorstelling van half vier, als die van half vijf, zittend op een stoel. “Het is een klein akkefietje”, minimaliseert Gert zijn eigen fysieke problemen. “Ik ben dus aan mijn knie geopereerd. Een ingreep aan de meniscus. Niet van die aard om niks meer te doen. Na samenspraak met de artsen mocht ik naar Plopsaland om er op te treden met Samson. Ook de volgende dagen ben ik in Plopsaland. Zondag treed ik dan weer op met De Bandido’s met Jelle Cleymans. Het gebeurt wel allemaal licht aangepast. Bij de Samson-shows zit ik nu op een stoel. Het is eens wat anders”, aldus Gert.

De specialisten voorzien alvast een revalidatieperiode van zowat twee weken voor Gert weer helemaal de oude zal zijn. “Er bijven dan nog twee weken over om mijn Riverdance-act voor ‘De Battle’ verder in te oefenen. Geen idee vandaag of dat met die operatie nog zal lukken. Een maand geleden heb ik nog mijn andere knie laten opereren. Speciaal in functie van die ene Battle. En die knie doet het nu dus fantastisch”,weet Gert.