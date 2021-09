Gert Verhulst reageert op kritiek ‘K2 zoekt K3': “Ik heb jongens gezien die meteen tussen Marthe en Hanne kunnen staan”

Film Marijn Devalck wint internatio­na­le filmprijs: “Een flinke schouder­klop”

9 september In ons land gaat ‘Adam & Eva’ pas vrijdag officieel in première, maar in Italië is de film tijdens de International Movie Awards in Rome al in de prijzen gevallen. De prent sleepte drie beeldjes in de wacht, en die van ‘beste mannelijke hoofdrol’ ging alvast naar Marijn Devalck (70). “De film is gemaakt met liefde voor het vak, niet voor het geld.”