Gert Verhulst reageert op de shoutout van Cher: “Ze mag altijd eens naar ‘Gert Late Night’ komen” IDR

29 september 2019

20u09 2 Showbizz Zaterdagavond verbaasde Cher niet alleen vriend en vijand met haar zangkunsten in het Antwerpse Sportpaleis, ze roemde ook Gert Verhulst als de Belgische evenknie van de legendarische Amerikaanse talkshowhost David Letterman. “Onverwacht, maar fijn”, aldus Gert Verhulst.

“Ik was niet aanwezig op het concert en ik lag zelfs al in mijn bed, toen ik plots een hele hoop berichtjes kreeg om mij van die shoutout op de hoogte te brengen”, legt Gert uit. “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar ze heeft het wel degelijk gezegd. Al had ze toch wat moeite met de uitspraak van mijn naam. Dat is een werkpuntje voor de volgende keer”, lacht de ‘Dancing with the Stars’-presentator.

En hoewel Gert het fijn vindt dat Cher hem vernoemde, is de presentator nuchter genoeg om te beseffen dat dit weinig te betekenen heeft. “Uiteraard is het leuk dat Cher mijn naam heeft gezegd, maar het zou me niet verbazen dat ze in ieder land haar verhaal over Letterman opdist. En dat ze het dan voor haar publiek wat aannemelijker wil maken door de link te leggen naar de plaatselijke presentator van een laatavondshow. En ja, ik ben - dankzij ‘Gert Late Night’ - nu eenmaal de enige man met een ‘Late Night’-show in België. Veel keuze had ze dus niet”, knipoogt hij. “Ik denk niet dat Cher ook maar enig benul heeft wie ik ben. En ik vermoed ook niet dat ze van plan is om deze week langs te komen op de Evanna om mij te ontmoeten. Maar als ze wil, dan is ze uiteraard heel welkom”, besluit Gert.

Ook tijdens ‘Dancing with the Stars’ reageerde Gert op de shoutout van Cher. Bekijk zijn reactie hier in onderstaande video.