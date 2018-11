Gert Verhulst over zijn relatie met Ellen: “Ik ben ervan overtuigd dat we voor eeuwig samenhoren”

CD

28 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz It’s the most glamorous time of the year: de Story Showbizz Awards worden zaterdag uitgereikt. Gert Verhulst (50) hoort ook deze keer bij de indrukwekkende lijst genomineerden. In Story blikt Gert terug op de kantelmomenten in zijn leven, en daar is de ontmoeting met zijn vriendin Ellen er eentje van.

Gert leerde Ellen in 2007 kennen in een restaurant op de zeedijk van Blankenberge, waar hij geregeld een koffietje ging drinken na de Studio 100-zomershow. Ze raakten aan de babbel en ondertussen zijn ze al elf jaar samen. “Ellen is heel nuchter. Ze verliest zich niet in dat mediacircus en dat vind ik heel belangrijk. En daarnaast is ze natuurlijk ook heel lief, knap en slim”, vertelt Gert.

Is het eigenlijk makkelijk samenleven met jou? Je bent toch vaak weg van huis?

“Het is niet evident voor Ellen als ik zes weken op de boot zit voor ‘Gert Late Night’. Maar ik heb haar nog nooit horen klagen. We maken ook nooit ruzie, waardoor ik op privévlak geen stress heb. Zalig! Ellen en ik zijn de beste ­maatjes. We houden van dezelfde dingen: wandelen en lekker eten.”

Nochtans zijn jullie enkele jaren geleden wel een tijdje uit mekaar geweest.

“Dat komt in de beste families voor. Alleen komt dat bij ons in de pers en lijkt dat heel spectaculair. Maar ik wil de mannen de kost niet geven die een zijstap maken (Gert was even samen met toenmalig K3-zangeres Josje, red.). Al kunnen die dat in het geheim doen en komt niemand het te weten.”

Heeft die pauze jullie relatie deugd gedaan?

“De manier waarop wij die relatiepauze hebben overleefd, bewijst gewoon dat we voor eeuwig samen horen, en daar ben ik ook van overtuigd. Maar als ze het morgen afbolt, dan is ze weg natuurlijk. Het gevaar schuilt altijd waar je het niet verwacht.”

Je zegt geen nee tegen trouwen en nog een kind.

“Voor mij is trouwen geen absolute must, maar ik ben er ook niet principieel tegen. En tegen een kind stel ik ook geen veto, maar dat wil niet zeggen dat we eraan willen beginnen. Trouwens, Ellen is nu veertig, de kans dat we nog een kind krijgen wordt alsmaar kleiner.”

Het hele interview met Gert lees je deze week in Story.