Gert Verhulst over ups en downs in relatie met Ellen: “Er was direct een soort aantrekkingskracht”

Gert Verhulst (53) brengt op 10 september zijn eerste soloalbum 'Zijn mooiste liedjes' uit. De nummers zijn stuk voor stuk door Verhulst geschreven en zijn voor hem van grote emotionele waarde. Zoals het nummer 'Zij', dat niet alleen geïnspireerd is door 'Het Huis Anubis', maar ook een ode is aan zijn vrouw Ellen Callebout (43). In 'De Telegraaf' vertelt de Studio 100-baas openhartig hoe groot de liefde is.

Het zal de luisteraars van ‘Zijn mooiste liedjes’ ongetwijfeld niet ontgaan: op de soloplaat van Gert Verhulst staan een aantal zeemzoete liefdesliedjes. Waarvoor hij de ingrediënten in zijn eigen leven vond, zo vertelt hij in de Nederlandse krant: “Ik heb dat nummer 25 jaar geleden geschreven, lang voordat ik haar kende”, vertelt hij over het nummer ‘Zij’. “Maar het weerspiegelt honderd procent wat ik nu voel en heb met Ellen. Zij is het mooiste wat me ooit is overkomen. Het was een visionair lied.”

Verhulst vertelt openhartig over hun eerste ontmoeting in 2007, toen Ellen een restaurant in Blankenberge runde terwijl Gert in het gebouw ernaast een grote show van Studio 100 speelde. “Niet dat je elkaar echt leert kennen van het geserveerd krijgen van je koffie of cola light, maar er was direct een soort aantrekkingskracht”, lacht hij. “Op een dag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en haar gevraagd of ze een drankje met me wilde drinken. Van het één kwam het ander.”

Opvallend genoeg laat de Studio 100-baas zich ook uit over zijn romance met voormalig K3'tje Josje Huisman (35), die in 2012 een (tijdelijke) breuk veroorzaakte met Ellen. “Eenvoudig is dat niet geweest”, vertelt hij in de krant. “Het heeft te maken met vergeven, nieuwe kansen geven en geloven in de toekomst. En dat is precies wat Ellen heeft gedaan. De nasleep heeft een paar maanden geduurd, maar sindsdien hebben wij die pagina omgeslagen. Dat moet je ook doen, want als je er voortdurend mee geconfronteerd blijft doordat het telkens als verwijt naar voren komt, dan is dat niet houdbaar.”

