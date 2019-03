Gert Verhulst over de stresserende opening van Plopsaland: “Ik wou in een hele diepe put kruipen” KD

Bron: WTAA 2 Showbizz Eind april is het 19 jaar geleden dat Plopsaland De Panne de deuren opende. Studio 100-oprichter Gert Verhulst (51) herinnert zich die dag echter nog heel goed. “Ik had stress omdat het park nog niet af was. Ik wou in een hele diepe put kruipen toen”, vertelde hij aan Alex Agnew in diens podcast. “Maar nu ben ik er superfier op.”

Gert herinnert zich nog hoe de genodigden op de eerste dag op een treintje gingen zitten... dat na enkele meters stilviel. “Ik wou in een hele diepe put kruipen toen”, lacht hij bij Alex Agnew aan tafel. Die schaamte kwam er ook deels door de hoge verwachtingen. “De mensen dachten dat wij een nieuw soort Disneyland in Vlaanderen hadden gemaakt, maar dat kon natuurlijk niet”, aldus de zakenman. “De eerste drie jaar was dat een heel moeilijke affaire, want het was ook een business die wij niet kenden. Maar als ik daar nu rondloop, geeft dat wel voldoening. Ik ben er superfier op.”

Voor mensen die graag zelf een pretpark willen uitbaten, heeft Gert Verhulst een gouden tip: koop er één. Volgens de topman is het bijna onmogelijk om in deze tijden uit het niets nog een pretpark op te bouwen. “Voor je één attractie hebt gezet, ben je al zoveel geld kwijt dat je die put bijna niet meer kan dichten. Wij hebben een park overgenomen dat zwaar in de problemen zat. Dan begin je wel met iets. Wat je daarvoor betaalt, is een fractie van wat dat eigenlijk aan materiaal en werkuren waard is. Je betaalt de economische waarde van zoiets, niet de werkelijke waarde.”

Fout imago

De Studio 100-topman vertelt in de podcast van Alex Agnew ook dat zijn imago van staalharde zakenman helemaal niet klopt. Al ligt hij daar, naar eigen zeggen, helemaal niet wakker van. “Ik onderhandel niet graag, daar heb ik altijd iemand anders voor nodig. Ik doe zelden dingen helemaal alleen.” Waar Gert wel wakker van kan liggen, is het verleden. Zo vindt hij het spijtig dat hij geen vrienden heeft overgehouden uit de lagere en middelbare school. “Ik vind dat jammer. Ik kan, denk ik, zelfs geen vijf namen meer opnoemen van mensen met wie ik op de lagere school in de klas zat”, bekent hij. De mensen die hij zich wel herinnert, durft hij soms wel eens te googelen. “Ik had onlangs een traumatische ervaring”, vertelt hij daarover. “Ik was in de lagere school verliefd op de dochter van een van de leraren. Ik tikte haar naam in op Google en er verscheen een doodsbrief. Dat was echt schokkend.”