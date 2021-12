Gert Verhulst opent mee ‘K3 Immersive Bootcamp’: “Met Julia zijn we weer voor jaren vertrokken”

Il Di­vo-zan­ger Carlos Marín op 53-jarige leeftijd overleden

Zanger Carlos Marín van het internationale zangkwartet Il Divo is zondag op 53-jarige leeftijd overleden. Waaraan de Spaanse zanger is overleden, is officieel niet bekendgemaakt. Volgens verschillende Britse media stierf de Spaanse artiest in het Manchester Royal Hospital in het Britse Manchester.

20 december