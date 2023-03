Gert Verhulst mikt op het allerhoogste met zijn ‘Red Star Line’: “We dromen van Amerika”

Muziek Elke dag 120 pruiken wassen en 650 kostuums besprenke­len met wodka: wij keken backstage bij nieuwe Studio 100-musical ‘Red Star Line’

Spektakel à la gevaarlijke stuntscènes op 6 meter hoogte, 650 kledingwissels en een schip van 38 meter lang. Op podium, want wat zich áchter de nieuwe Studio 100-musical Red Star Line afspeelt, krijgt het daglicht nooit te zien. Tot nu. Zondag gaat de spektakelmusical met een productiekost van 6,5 miljoen euro in première, wij gunnen u nu al een exclusieve blik in een gecontroleerde mierennest van 130 mensen die zich tot twee keer per dag in het zweet werken. Als mollen in de nacht. “Het publiek mag niets merken van hun aanwezigheid, alle ogen op de show.”