Gert Verhulst lijdt fikse verliezen met leegstaand Plopsa Hotel: “Vandaag al 50 miljoen euro schuld met onze parken”

We ontmoeten Gert in een gloednieuw Plopsa Hotel in Plopsaland De Panne. De commotie rond het (niet) herdopen van de Rox-flyer in het pretpark tot CEMI, naar het TikTok-duo Céline en Michiel, heeft even voor deining gezorgd, maar verder is het hier muisstil. Nochtans had in het hotel al een gezellige drukte moeten heersen met de opening op 1 april, maar daar besliste het overlegcomité anders over. “Zwaar teleurgesteld”, vat Gert de stemming samen. “Wat je hier ziet, zijn maar stenen en decoratie. Zonder mensen is het geen echt hotel en we hebben geen 25 miljoen euro geïnvesteerd om het leeg te laten staan. Het is ook vervelend voor de mensen die ernaar uitkeken om hier te overnachten.”