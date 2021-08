Gert Verhulst lacht Viktor uit met tot nu toe povere opbrengst van ruiltocht

Van ‘Dansdate’ tot ‘The Masked Singer’, zeven jaar lang Niels Destadsba­der bij VTM

21 augustus Zeven jaar lang was Niels Destadsbader exclusief te zien op de commerciële zender VTM. Maar daar komt nu een einde aan, want de presentator keert terug naar zijn roots, de VRT. Destadsbader presenteerde heel wat verschillende programma’s bij VTM. Het begon voor hem allemaal met het dansprogramma ‘Dansdate’. Hij presenteerde ook grote shows zoals ‘K3 zoekt K3' en ‘The Masked Singer’. De zanger was ook jurylid/coach in de talentenjachten ‘Belgium’s Got Talent’ en ‘The Voice van Vlaanderen’.