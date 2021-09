Gert Verhulst laat in zijn hart en ziel kijken: “Als Ellen nog een kind had gewild, liep er nu een klein Verhulstje rond”

Showbizz Saartje Vanden­dries­sche viel ooit samen met haar tantes een exhibitio­nist aan

25 september In het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Saartje Vandendriessche (46) aan de beurt. Zij vertelt wat meer over haar dochter Millie, haar acteerdromen en over haar geloof in de liefde. “Ik heb er terug zin in”, klinkt het overtuigend.