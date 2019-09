Gert Verhulst krijgt taart in zijn gezicht tijdens ‘Gert Late Night’ DBJ

30 september 2019

23u05 0 TV Gert Verhulst (51) kreeg maandagavond een slagroomtaart in zijn gezicht gegooid in zijn talkshow ‘Gert Late Night’. Gert en zijn gasten schrokken zich een hoedje, maar later bleek het opgezet spel. Kawtar Ehlalouch, sidekick van Peter Van de Veire op MNM, deed het voor een rubriek in de ochtendshow.

Het was even schrikken voor de kijkers, Gert en de gasten in ‘Gert Late Night’. Uit het niets kwam er iemand het beeld ingewandeld die Gert Verhulst een slagroomtaart vol in het aangezicht gooide. Het was wachten tot na de pauze voor de kijkers te horen kregen dat het om een grap ging.

“We hebben deze week een bucketlistweek op MNM”, vertelde Kawtar Ehlalouch nadien aan de zijde van Peter Van de Veire. “Ik wilde altijd al iemand een slagroomtaart in het gezocht gooien omdat dat vroeger bij ‘Samson en Gert’ ook altijd de running gag was.” Kawtar vertelde verder dat het goed voelde, maar dat ze zich tegelijk ook schuldig voelde. Dat hoefde niet, want op het einde van het gesprek werd de radiopresentatrice zelf getrakteerd op een taart in het gezicht door James.