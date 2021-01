Gert Verhulst kiest voor ooglidcorrectie: “Ik zie mijn oogleden hangen en heb maar de helft van mijn zicht meer”

Celebrities Ian McKellen is blij voor Elliot Page: “Jammer dat ik tijdens onze samenwer­king niet merkte dat hij niet zichzelf was”

8:48 Acteur Ian McKellen neemt het zichzelf kwalijk dat hij niet doorhad dat Elliot Page niet zichzelf was toen zij samenwerkten aan de X-Men-films. De 81-jarige, die zelf al in de jaren 80 bekendmaakte dat hij homo is, zegt blij te zijn dat Elliot nu wereldkundig heeft gemaakt dat hij transgender is.