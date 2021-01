Gert Verhulst kiest net als 19.000 Belgen voor ooglidcorrectie: “Ik zag ze hangen, dus ze moeten weg”

TV Vriend van Marie voor het eerst te zien in ‘De Verhulst­jes’

6 januari Vanaf morgen kunnen we zes weken lang kijken naar de avonturen van de familie Verhulst in hun nieuwe realityreeks ‘De Verhulstjes’. We krijgen ook leden van de familie te zien die we nooit eerder zagen, want ook Jef, de vriend van Marie (25), komt in beeld.