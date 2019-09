Gert Verhulst, James Cooke en Karen Damen pakken uit met hilarische theatershow ‘Chateau Cupido’ TDS

Gert Verhulst (51), James Cooke (34) en Karen Damen (44) gaan een nieuwe samenwerking aan. Vanaf 17 januari 2020 pakt het trio uit met 'Chateau Cupido', een komisch theaterstuk dat door Gert Verhulst himself werd geschreven. Het gezelschap geeft het beste van zichzelf op de planken van Theater Elckerlyc, een bekende theaterzaal in hartje Antwerpen.

‘Chateau Cupido’ is een romantische komedie van de hand van Gert. Het verhaal gaat over de populaire tv-presentator Jack, die een amoureuze escapade in zijn chalet in de Ardennen plant. Aangezien hij ervan overtuigd is dat zijn buurman op reis is naar Tenerife, is hij er zeker van niet betrapt te kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat zijn buurman ook amoureuze plannen heeft in zijn eigen chalet Cupido gaan de poppen aan het dansen.

“Als je eens goed wil lachen, dan moet je komen. Het is topamusement”, maakt Verhulst iedereen al warm. De première vindt plaats in Theater Elckerlyc op 17 januari. De regie is in handen van Stefan Maes. Wie nog allemaal deel uitmaakt van de cast, wordt later bekendgemaakt.

Het is overigens niet de eerste keer dat boezemvrienden Gert en James de handen in elkaar slaan. Het duo is uiteraard vooral bekend van hun samenwerking bij ‘Gert Late Night’ en de kerstvariant ‘Gert Last Year’. James speelde ook al mee in verschillende Studio 100-stukken.