Gert Verhulst, James Cooke en Karen Damen maken samen theatershow: "Al komt er niemand kijken, wij hebben ons geamuseerd” JOBG TDS

10 september 2019

05u30

Bron: VIER 4 Theater Ze zijn al jaren een hechte vriendenkliek, maar James Cooke (34), Karen Damen (44) en Gert Verhulst (51) stonden nog nooit met z’n drieën samen in een theaterstuk. ‘Chateau Cupido’, waarin Karen Gerts maîtresse speelt, brengt daar vanaf januari 2020 verandering in. “De grootste uitdaging? Onze lach inhouden.”

James is al jaren actief in de theaterwereld en met zijn productiehuis Uitgezonderd. lanceert hij tegenwoordig de ene voorstelling na de andere. Sinds vorig jaar heeft ook zijn boezemvriendin Karen de acteermicrobe te pakken, na haar rol in ‘Assisen 2 - De gifmoord’. “Helemaal mijn ding”, zegt ze. Gerts laatste theaterrol - als we zijn optredens met Samson even niet meetellen - dateert dan weer van tien jaar geleden. “Ik heb nog wel wat gefigureerd en in revues meegespeeld. Maar het kriebelde enorm om nog eens een écht theaterstuk te spelen. Ik heb er dan maar zelf één geschreven”, vertelt hij.

Tripje met maîtresse

Samen met James zette hij zo ‘Chateau Cupido’ in de steigers. “We zochten nog een vrouw om mee te spelen en konden maar aan één iemand denken: Karen. De link tussen ons drie moet ik niet meer uitleggen, hé”, lacht James. “Stel je voor dat iemand anders die rol zou spelen dan ik. Dat gáát niet, ik zou haar een bloedneus slaan, denk ik”, lacht Karen. “Dat wij ons gaan amuseren, is bij deze al wel duidelijk”, stelt Gert vast. “Die lijn van wat werken is en wat niet, is altijd heel dun geweest bij ons. Als het erop aankomt, zijn we alle drie professioneel genoeg. En als er niemand wil komen kijken, hebben wij ons toch maar geamuseerd.”

In ‘Chateau Cupido’ plant de populaire tv-presentator Jack (rol van Gert) een amoureus weekendje met zijn maîtresse Bettie (Karen) in de Ardennen. Uit het leven gegrepen, lijkt het wel. Verhulst was van 2005 tot 2007 samen met Karen, toen zij een K3'tje was. Een relatie die veel commotie veroorzaakte. “Als er nú nog mensen iets gaan zeggen over die relatie van meer dan tien jaar geleden, ga ik eens goed met mijn ogen draaien, hoor”, belooft Karen. “Ik ben heel trots dat Gert en James mij gevraagd hebben voor deze rol. Het feit dat dát kan, zegt veel. Ik ben vooral zenuwachtig eigenlijk. Wij hebben nog nooit zoiets met zijn drieën gedaan.” “Intussen is dat al lang passé”, vult James aan. “Wij kunnen daar goed mee lachen”, aldus Gert. En laat lachen net het hoofddoel van ‘Chateau Cupido’ zijn. Want die amoureuze plannen van Jack worden meermaals verstoord door buurman Alain (James), die hetzelfde van plan is. “Ik kom te pas en te onpas binnen en dat levert hilarische scènes op”, zegt James. “Het wordt een grappige deurenkomedie.”

De grootste uitdaging kent het trio nu al: hun lach inhouden. “Vooral omdat James een kostuum zal aantrekken, waarvan ik nog maar bij het bekijken in de lach schiet”, zegt Gert. “Allez, Gert, jij brengt ons net continu aan het lachen”, zegt James. “We weten van elkaar wie met wat moet lachen, dus we gaan die dingen uit de weg proberen te gaan. Serieus op het podium acteren: dat gaat ons lukken. Dat moét! Ik zal daarop toezien, want als het geestiger is op de scène dan in het publiek, hebben we een groot probleem”, zegt James. “Maar dat komt goed. Het verhaal klopt helemaal”, besluit Gert.

‘Chateau Cupido’ is van 17 januari t.e.m. 16 februari 2020 te zien in Theater Elckerlyc. Tickets en info: www.uitgezonderd.be