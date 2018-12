Gert Verhulst is al 11 jaar samen met Ellen: “Behalve toen hij met Josje was, maar dat noemt hij de grootste fout uit zijn leven” TK

18 december 2018

11u00

Bron: HUMO 11 Showbizz Achter elke sterke man staat een minstens even sterke vrouw. In het geval van Gert Verhulst heet die Ellen Callebout; de twee zijn al elf jaar een koppel. Met een pauze van zes maanden weliswaar, vertelt Ellen in HUMO. “Toen werd hij verliefd op Josje.”

Ellen en Gert leerden elkaar kennen in haar horecazaak. “Ik baatte Le Grand Café in Blankenberge uit. Elk jaar waren er zomershows van Studio 100 in het casino en af en toe sprong Gert binnen. Na een tijdje viel het me op dat hij nogal vaak langskwam: ‘s morgens, ‘s middags én ‘s avonds (lacht). We leerden elkaar kennen en hij begon te flirten: wat plagen, een beetje teasen... Ik vond dat niet onaangenaam en speelde het spel mee. Bij hem viel ik vooral voor zijn persoonlijkheid. Hij is een grappige, intelligente man die mij iets kan bijbrengen. Dat maakt mijn leven met hem zo boeiend. Een partner hoeft niet altijd je type te zijn, hij moet je kunnen triggeren”.

Drie maanden later - Gert pakte het rustig aan - waren de twee een koppel. En dat zijn ze nog steeds, al was er wel een pauze in hun relatie. Toen had hij een korte relatie met Josje Huisman, een van de toenmalige K3'tjes. Kwaad was Ellen echter niet. “Ik ben daar nuchter in: je kunt niet kwaad zijn op iemand omdat hij verliefd is op een andere vrouw. Je kunt gevoelens niet tegenhouden. Gert was daar eerlijk en open over en ik heb hem gezegd: ‘Volg je gevoel.’ Ik heb niet voor hem gevochten en ik denk niet dat ik dat had moeten doen. Ik heb er geen spijt van hoe het gelopen is. Misschien hadden we die breuk ook nodig.”

Ook tegenover Josje koestert ze geen wrok. “Nu doet het me niks meer, maar toen hoefde ik geen ‘Oya lélé’ te horen. Het hielp dat Gert enorm veel spijt had van zijn misstap. ‘De grootste fout van mijn leven,’ klonk het oprecht. Ik heb me ook niet onmiddellijk in zijn armen gegooid. We hebben veel gepraat, en er is tijd overheen gegaan voor we de draad weer konden opnemen. Maar het vertrouwen tussen ons is nooit geschonden.”

Lees het hele interview met Ellen Callebout vandaag in HUMO.