Gert Verhulst in Nederlandse pers: “Geen behoefte meer aan andere vrouwen” DBJ

30 november 2019

14u11 0 showbizz Gert Verhulst (51) trouwde dit jaar na een relatie van tien jaar met zijn vriendin Ellen Callebaut. Volgens de gelukkige Gert staat het prille huwelijk met Ellen op een stevig fundament. Van de versierder in hem is weinig overgebleven, vertelt de Studio 100-baas aan de Telegraaf. “Geloof me, ik heb geen behoefte meer aan andere vrouwen. Voor mij geen escapades meer.”

Het liefdesleven van het 51-jarige baasje van Samson was vaak voorpaginanieuws, ook in Nederland. Zo had hij een relatie met Karen Damen en viel hij in 2012 als een blok voor de Nederlandse Josje Huisman, die destijds ook in K3 zat. De kortstondige affaire met Josje leidde bijna tot een definitieve breuk met Ellen, met wie hij toen zo’n drie jaar samen was.

De tijd waarin het privéleven van Gert het nieuws haalde heeft hij inmiddels achter zich gelaten. “Ik geniet van mijn twee volwassen kinderen en vrouw. Voor mij is het gezinsleven belangrijk. Voor mij geen andere vrouwen meer in mijn leven. Als je nu vraagt: ‘Hoe gaat het privé?’, dan kan ik kort zijn: heel goed.”

Gert vertelt dat hij ook gewoon meer tijd besteedt aan zijn privéleven. “Dat heeft misschien ook wel iets te maken met mijn leeftijd”, zegt hij in de Nederlandse krant. “Want ik heb altijd knetterhard gewerkt waardoor ik nauwelijks nog een privéleven had. Ik heb het roer danig omgegooid en besteed nu meer aandacht aan mijn gezin. De kerstdagen en de jaarwisseling wil ik in rust met mijn familie vieren. Daar komt geen speld tussen. Ik blokkeer mijn agenda. Overigens zal ik na de start van die intensieve afscheidstournee van Samson & Gert de rust ook wel hard nodig hebben.’’