Gert Verhulst: "Ik ga 'Samson en Gert' niet tot mijn zestigste doen"

02 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Gert Verhulst maakt vanavond kans op een Story Showbizz Awards in de categorie ‘Favoriete presentator’. In Story blikt hij al even terug op zijn carrière en doet hij een opmerkelijke uitspraak over zijn toekomstplannen bij en met ‘Samson en Gert’.

Gert begon zijn carrière in 1987 als omroeper bij de BRT. Om de kinderprogramma’s op een ludiekere manier aan te kondigen, ontstond het idee om naast de omroeper een beestje te zetten. “In 1989 heeft poppenspeler Danny Verbiest, met wie ik toen al samenwerkte, Samson bedacht. In de beginjaren zaten ook andere omroepers zoals Jo De Poorter en Andrea Croonenberghs naast hem. Maar niet iedereen deed dat even graag, en uiteindelijk bleef ik alleen over.”

‘Samson en Gert’ werd een serie, nadien kwamen de shows. Jij amuseert je er nog altijd mee.

“Vroeger was ‘Samson en Gert’ veel intensiever. We maakten 150 afleveringen per jaar en speelden 66 kerstshows. Nu brengen we nog twee nieuwe singles uit per jaar, want met meer dan 200 liedjes is het niet nodig om ons repertoire nog uit te breiden, en spelen we een aantal weken tijdens de zomer- en kerstvakantie. Het is een hobby geworden.”

Denk je nooit aan stoppen?

“Ik ga dit niet doen tot mijn zestigste, maar het zal ook niet voor morgen zijn. In mijn hoofd ben ik daar wel al mee bezig. En het is niet omdat ik stop dat we de figuur Samson niet voort kunnen laten leven. Ik zou heel graag hebben dat Samson blijft bestaan.”

Met een nieuwe Gert aan zijn zijde?

“Of een Gerda. Ik zal het zeker niet moeilijk hebben als iemand anders mijn plek inneemt. Integendeel zelfs. Alleen zou ik wel graag betrokken blijven. Er zijn een aantal regels voor de verhaaltjes en de personages waar de nieuwe garde zich aan zou moeten houden.”

De laatste tijd ben je weer volop ­volwassenentelevisie aan het maken.

“Daar zit geen masterplan achter of zo. Er deed zich een opportuniteit voor en je doet dat. En als het werkt, dan blijft het lopen. Als de kijkcijfers tegenvielen, dan was ‘Gert Late Night’ na één seizoen al afgevoerd. Je bent zo afhankelijk van je publiek. Ook ‘Dancing with the Stars’ doet het heel goed. De kans is dus groot dat ik er voor de komende vijf jaar aan vasthang.”

Vind je dat erg?

“Nee, want ik ben heel blij met de kansen die ik krijg. Als het werkt, lijkt het allemaal zo evident. Maar je hebt mensen nodig die in je geloven en die risico’s durven te nemen. In het verleden heb ik wel al dingen gedaan die niet zo succesvol waren, maar ik heb het gevoel dat ik momenteel in mijn beste periode zit. Ik kan doen wat ik wil en zijn wie ik wil zijn. Nu, bij VIER, krijg ik veel vertrouwen en dat voelt heel comfortabel aan.”

Aan het succesverhaal van Gert Verhulst en ‘zijn’ Studio 100 lijkt voorlopig trouwens maar geen einde te komen. Vorige week raakte bekend dat de alom geprezen oorlogsmusical 40-45 al is verlengd tot oktober 2019.

