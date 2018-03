Gert Verhulst: "Getwijfeld om haar kamer in brand te steken" EDA

31 maart 2018

12u56 0 Showbizz Gert Verhulst en dochter Marie waren zaterdagochtend te gast bij Ann Van Elsen in 'De Familie Van Elsen' op radiozender Joe. Daarin kwamen we onder meer te weten hoe vader Verhulst omgaat met de slordigheid van zijn dochter maar gaf hij eveneens toe dat 'slordig leven' er voor hem niet meer inzit: " Je wordt meer en meer geconfronteerd met een soort van eindigheid. En dat is iets dat je als jonge mens niet hebt. "

Nu dat Marie Verhulst in 'Boxing Stars' bewees dat ze rake klappen kan uitdelen en niet van zwakke huize is, werd ze zaterdagochtend ontboden op Joe om een inkijk te geven in haar relatie met vader Gert Verhulst.

Ann vroeg zich af waarvoor Marie haar papa altijd wakker mag maken: “Goh, ik doe dat niet. Maar dan voor koffie waarschijnlijk. Hij heeft een koffieapparaat naast zijn bed staan”, bekende Marie al lachend. “Dat is het eerste wat ik doe als ik wakker word: koffiedrinken”, ging Gert verder. “Nadien zet ik de televisie aan en kijk ik naar winterbeelden. Dan kan ik zien of er sneeuw ligt in Flachau. En het gebeurt dan ook dat Dr. Phil voorbij komt op de tv. Met een koffietje, dat is de ideale manier om wakker te worden.”

Maar Verhulst is niet altijd in ontspannen doen, van de slordigheid van zijn dochter krijgt Verhulst pyromane neigingen:

“Marie is heel nuchter en ambitieus. Soms ook extreem vlijtig, maar soms ook extreem lui. En sowieso extreem rommelig”, zo stelde Gert zijn dochter Marie voor aan de Joe-luisteraars. “Het rommelige is wel verbeterd, maar we hebben op latere leeftijd ook nog een tijd samengewoond en dat ging niet. Dat werd problematisch. Ik zei altijd: goed dat de deur van haar kamer naar binnen openging, want anders zou er een hoop rommel op de gang zijn gevallen. Die kamer, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien. We hebben nog getwijfeld om het in brand te steken. Dat leek toen de beste oplossing”, zei Gert al lachend. “Op een bepaald moment was het gewoon zo erg, dat ik het niet meer kon oplossen. Het was chaos en het ging niet meer. Ik kan moeilijk dingen weggooien. Maar ik ben blij dat je het even met de wereld deelt, papa”, lachte Marie.

Ann vroeg tot slot aan Gert of hij het moeilijk heeft met zijn leeftijd nu hij 50 jaar is geworden: “Ik heb het daar eigenlijk niet zo moeilijk mee in de zin van dat mijn levenskwaliteit erop achteruit zou beginnen gaan, mentaal en fysiek dan. Wat mij wel zorgen baart is dat mijn tijd hier op de wereld op aan het geraken is. Je wordt meer en meer geconfronteerd met een soort van eindigheid. En dat is iets dat je als jonge mens niet hebt. Het is niet dat dat mijn leven beheerst, maar je bent er toch mee bezig”, vertelde Gert openhartig.

De uitzendingen van het programma kunnen opnieuw beluisterd worden in de podcast van De Familie Van Elsen .