Gert Verhulst en Ellen beloven verrassende televisie te brengen met ‘De Verhulstjes’: “Mensen gaan schrikken: wij zijn echt een heel klef koppel”

“Onze Marcel heeft een plasprobleem, en dat is in de eerste afleveringen nogal prominent aanwezig. Ik moet elke dag een buis in z’n geval steken.” Ziedaar een van de scènes die de komende weken moeten tonen dat ‘De Verhulstjes’ ook maar een familie is als een andere. Marcel, da’s een van de twee honden ten huize Verhulst. Verder doen Ellen, Gert en zijn kinderen Viktor (26) en Marie (25) vooral heel gewoon in de docusoap rond hun leven. Alles krijgen we te zien, zo beloven ze. Alleen het dagelijkse beeld van Gert in ondergoed op z’n crosstrainer wordt ons bespaard.