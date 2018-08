Gert Verhulst: "Een kindje? Als Ellen dat écht wil, zal het welkom zijn in ons gezin" Frederik Velghe

21 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zo groot kan het contrast zijn. Terwijl Viktor Verhulst z’n breuk met Marthe verwerkt, viert de liefde van papa Gert voor Ellen (40) hoogtij. In die mate zelfs dat de Studio 100-baas nu openstaat voor meer dan één grote stap. Dat vertelt hij deze week in Dag Allemaal.

Het najaar van VIER kleurt Gert Verhulst. Eerst neemt de Studio 100-baas ‘Gert Late Night’ voor zijn rekening, om daarna samen met Jani Kazaltzis ‘Dancing With The Stars’ helemaal live te presenteren. VIER brengt daarmee het VTM-programma ‘Sterren Op De Dansvloer’ weer tot leven. Het concept blijft hetzelfde: BV’s worden gekoppeld aan professionele danspartners, met wie ze zich in een afvalrace naar de finale moeten zien te dansen.

Gert wordt dit najaar dus de grote man van VIER. Net op de dag dat dat wordt bekendgemaakt, pakt ook zoon Viktor uit met een onthulling. Zij het een helemaal niet zo prettige: na twee jaar is de liefde tussen hem en K3’s Marthe uitgedoofd. Uiteraard had Dag Allemaal Gert graag laten reageren op die jammerlijke breuk, maar die boot houdt hij professioneel af. "Sorry, maar ik kan daar niets over zeggen", aldus Gert. "Ik laat dat aan hen over, maar ik vermoed dat zij er ook niet ­spraakzaam over zullen zijn."

Over ‘Dancing With The Stars’ is Gert dat zeker wel. "Ik was vereerd toen ze ’t me vroegen", zegt Gert. "En enigszins opgelucht ook, want ik vreesde al dat ze me als kandidaat zouden willen."

Want op die vraag zou je niet positief hebben geantwoord?

Ik vrees ervoor. Mijn danscapaciteiten zijn niet zo geweldig. Door m’n lengte wellicht. ’t Komt al snel houterig over. Dus nee, laat dat dansen maar aan anderen over.

Je co-presentator Jani Kazaltzis vertelt ietsje verder in dit nummer dat hij jou zeker de dansvloer op zal krijgen

Is dat zo? Misschien wil hij ook nog wel wat andere dingen met mij proberen? (lacht) Tja, ik ben toch benieuwd of het ’m zal lukken.

Zie jij jezelf nog een openingsdans met Ellen dansen, eigenlijk? Jullie zijn toch al meer dan tien jaar een koppel.

Als dat ooit zal moeten, en ik doe er mijn vrouwke een plezier mee, dan zal ik dat wel doen. Maar ’t zal niet het onderdeel van de trouwerij zijn waar ik het meest naar uitkijk.

Je sluit een huwelijk niet uit, dus?

