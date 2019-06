Gert Verhulst blijft werken

tijdens zijn wittebroodsweken: “Misschien pas volgende zomer op huwelijksreis” CD

23 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Pas getrouwd of niet: Gert Verhulst (51) blijft werken én plannen maken. De Studio 100-baas is achter de schermen bezig om ouwe getrouwe Samson een mooie toekomst te verzekeren. Story sprak deze week met hem.

Iets meer dan twee weken geleden gaven Gert Verhulst en Ellen elkaar in besloten kring en in het grootste geheim hun jawoord. Maar een huwelijksreis, dat is nog niet voor meteen. Reden? De immer drukke agenda van de Studio 100-baas. Deze zomer staat Gert met Samson in het Plopsa Theater in De Panne en repeteert hij ook volop voor het nieuwe VIER-programma ‘De Battle’. In september zit hij dan weer met James Cooke op de boot voor ‘Gert Late Night’ en nadien presenteert hij, dit keer samen met Kat Kerkhofs, het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Als dat allemaal achter de rug is, start de lange reeks afscheidsshows van ‘Samson & Gert’. “Pas volgende zomer kunnen Ellen en ik misschien op huwelijksreis”, zegt Gert. “We gaan binnenkort wel een paar dagen naar Gran Canaria om Viktor een bezoekje te brengen. Die zit daar zes weken voor Love Island en voelt zich soms nogal eenzaam.”

Gelukkig kon hij wel aanwezig zijn op jullie trouw.

Ja, Ellen en ik wilden hem er absoluut bij. Normaal was ‘Love Island’ begin juni al opgenomen of moesten ze zelfs nog beginnen te draaien, maar uiteindelijk zijn die plannen gewijzigd. Onze datum lag al een jaar vast, maar Viktor heeft tegen VIER gezegd dat hij die dagen zeker in België wilde zijn en daar hebben ze rekening mee gehouden.

Waarom zijn jullie net nu in het huwelijksbootje gestapt?

Op een gegeven moment denk je: we zullen maar trouwen. Niet dat het tegen mijn goesting was, want het speelde al lang in mijn hoofd. Maar de tijd was rijp, dus dachten we: oké, we doen het nu.

Hoe bevallen de wittebroodsweken?

Ach, als je tien jaar samen bent en ook al samenwoont, is trouwen niet meteen iets wat je leven enorm verandert. Het was vooral een fijne dag.

Tijdens de opnames van de clip bij zomersingle Warm! van Samson & Gert droeg je ook je trouwring.

Ja, ik heb hem bewust niet uitgedaan, want ik was bang dat ik hem ergens verloren zou leggen. Dat is niet de bedoeling, hé. Trouwens, ik vind dat je een trouwring altijd moet dragen. Tenzij je vinger ineens opzwelt door een allergische reactie (lacht).