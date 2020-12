Gert 'Sinterspinazie' Verhulst is de pineut tijdens Viktors kerstmarkt

Dé video van 2020 Van K3-reünie tot Ben Crabbé die door het lint gaat: wat was het leukste BV-moment van 2020?

18 december Wij overlopen samen met jou dit vreemde jaar aan de hand van hartverwarmende, opmerkelijke of bizarre video’s in verschillende categorieën. Het mooiste babynieuws vond je al in een andere poll, maar vandaag gaan we op zoek naar het leukste BV-moment van het voorbije jaar.