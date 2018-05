Gert overleden en James als gigolo: 'Gert Late Night' stunt met nepberichten HL

02 mei 2018

16u22 5 Showbizz Gert Verhulst en James Cooke lieten woensdag twee nepadvertenties in kranten verschijnen. De grap kaderde in een nieuwe uitdaging die ze in ‘Gert Late Night’ aangingen.

Vorige week probeerden Gert en James om elk afzonderlijk zoveel mogelijk kijkers te bereiken. Weliswaar onherkenbaar vermomd. James dook met een pruik in verschillende programma’s op, zoals een regionaal weerbericht en een doe-het-zelfmagazine. Maar Gert won de challenge afgetekend omdat hij in een flits opdook tijdens de live-uitzending van een wielerwedstrijd.

Revanche

James had deze week wel zin in een revanche en daarom kreeg de ‘strijd om de kijker’ nog een staartje. James en Gert spraken af om met een foto in een nationale krant te verschijnen, maar dat niemand hen mocht herkennen. Als dat wel gebeurde, was de opdracht mislukt. En zo verschenen er woensdag twee fake krantenberichten. In Het Nieuwsblad stond het overlijdensbericht van Jos Vercammen. Wie de foto goed bestudeert, herkent de trekken van Gert Verhulst.

Naast hem staat als vreemde tekst: "Wij toasten op onze vrolijke held die gegaan is zoals hij geleefd heeft: een beetje dronken, een beetje verliefd en een beetje laat. Jos was een heer overdag, een filosoof in de avond, een lolbroek van overtuiging en een rebel door het lot. Verlies geen tijd aan innige deelnemingen, maar neem aan alles innig deel".

James liet zich niet onbetuigd en slaagde erin om zijn portret, weliswaar ook na een lang bezoek aan de make-up, bij een valse erotische advertentie te zetten. James prees zichzelf in Het Laatste Nieuws aan als Davy Lolly met de wetenswaardigheden: "Stevige jongeheer, blond behaard. Ik beschik over een kleine trompet, maar heb geen schrik om in een grote zaal te spelen". Op het telefoonnummer dat bij het bericht verscheen, kreeg James een paar oproepen van geïnteresseerden. Maar die moest hij allemaal ontgoochelen.

De stunt en het resultaat kwamen vanavond in ‘Gert Late Night’ aan bod.