Gert maakt zijn opvolger bekend tijdens première Samsonshow

14 november 2019

00u00 6 Showbizz 'Het allerlaatste liedje', zo heet de allerlaatste single van Samson & Gert. In de bijhorende clip, die gisteren in de Stadsschouwburg van Mechelen opgenomen werd, zwaaien Gert, de burgemeester, Alberto, Van Leemhuyzen en - na een lange afwezigheid - Octaaf De Bolle hun fans dan ook letterlijk uit. Mevrouw Praline, die in 2003 overleed, wordt in de clip niet vergeten. Met dank aan archiefbeelden is ook zij in de videoclip te zien.

Nostalgie, maar ook dankbaarheid, noteerden we bij de drie Walters (De Donder, Baele en Van de Velde) en Koen Crucke. Die laatste had ook een beetje een wrang gevoel. "Want dit is echt een periode afsluiten. De afscheidsshows komen er nog aan, maar daarna weten we niet wat er met ons gebeurt."

Eén man weet alleszins al meer: Gert Verhulst (51). "Ja, er komt een opvolger, en die maken we op 21 december bekend tijdens de première van de afscheidsshow in het pop-uptheater in Puurs", zegt hij. "Het is een weloverwogen beslissing geweest, want je wil wel graag dat Samson de volgende dertig jaar nog meegaat. We zochten een soort standvastigheid en continuïteit en ik denk dat het wel gaat lukken met de mensen die we gevonden hebben.” Of die opvolger ook de familienaam Verhulst zal dragen? "Mijn vader Jos is het alvast niet, maar meer kan ik nu echt nog niet zeggen.”