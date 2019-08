Gert en Viktor Verhulst over hun unieke band: “Ons vader zal er altijd zijn” SDE

25 augustus 2019

09u43

Bron: HBvL 0 Showbizz Viktor (25) en Gert Verhulst (51) gaan er vaak prat op dat ze niet alleen vader en zoon zijn, maar ook beste vrienden. Die band is organisch gegroeid, vertellen ze in Het Belang van Limburg. En de twee kijken ook al even naar de toekomst: “De vrijheid om mijn zin te kunnen doen, dát is mijn echte rijkdom.”

Dat Viktor en Gert Verhulst een hechte band hebben, is duidelijk. En die is organisch gegroeid, vertellen ze in Het Belang van Limburg. “Dat begint met samen een pint te gaan drinken en dan merk je dat je toch wel wat gemeenschappelijke vrienden hebt”, zegt Gert. “En we sms’en mekaar elke dag: ‘Hoe is ‘t?’, ‘Wat zijt ge aan ‘t doen?’, ‘Wat doet ge vanavond?’, ‘Gaan we samen iets eten?’...” Al komt zeventig procent van dat sms-verkeer wel van zijn zoon, geeft die toe: “Het is nog net niet stalken. Geen slecht woord over mijn vrienden, maar je weet hoe dat gaat: ze komen en gaan”, voegt hij er nog aan toe. “Zo zit het leven nu eenmaal in mekaar. Maar ons vader is ons vader: hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Da’s iets waar ik heel veel waarde aan hecht.”

Toekomst

In het gesprek gaat het al snel over toekomstplannen. Viktor weet goed waar hij naartoe wil in het leven, al deelt hij geen concrete plannen: “Ik wil wel in deze sector blijven werken: presenteren, schrijven, deejayen … In die drie disciplines wil ik blijven groeien en dan zien we wel waar we uitkomen.” Gert zit momenteel in een andere fase van zijn leven, zegt hij. “Ik ben aanbeland op een punt dat ik niet meer zomaar om het even wat aanneem. Ik doe alleen nog maar wat ik graag doe”, geeft hij toe. “Als mensen me vragen of ik rijk ben, is mijn antwoord: de vrijheid om mijn zin te kunnen doen, dát is mijn echte rijkdom.”

“Ik meen het: mijn vrijheid is belangrijker dan de cijfers op mijn bankrekening.” Dat hij volgend jaar stopt met ‘Samson & Gert’, is dan ook een bewuste keuze. “Ik wil niet die ene show te veel spelen zodat het zielig zou worden. In die val wil ik niet trappen. Waarmee ik geen kritiek wil geven op artiesten die op het podium blijven staan tot ze erbij neervallen, zoals Charles Aznavour. Als mensen willen optreden, ook al komen er slechts drie mensen opdagen, moeten ze dat vooral doen. Voor mezelf zie ik dat anders, wat niet wil zeggen dat ik ga rentenieren, want hoe zou mijn leven er dan uitzien? Thuis in de zetel zitten wachten tot je op zeventigste, tachtigste doodgaat? Nee, daar bedank ik voor.”