Gert en James rouwen om kokkin Annie: “Ik zou haar vanochtend nog bezoeken, maar het was te laat”

TVAnnie Deleersnyder, een vaste waarde uit het programma ‘Gert Late Night’, is overleden. Dat maakten Gert Verhulst en James Cooke zopas bekend via sociale media. De kokkin leed aan een korte ziekte en werd 75 jaar oud. “Dag lieve Annie. Je was onze thuishaven. We wensen je een behouden vaart”, aldus Gert en James.

Annie kennen we uit de talkshow ‘Gert Late Night’, waar ze steevast het eten klaarmaakte voor gastheren Gert Verhulst en James Cooke. De twee zijn erg aangedaan door het trieste nieuws, zo vertellen ze op Instagram. “Deze ochtend kregen we het trieste nieuws dat ons Annietje is overleden… Lieve Annie, je hebt altijd zo goed voor ons gezorgd. Dat ze daarboven maar hetzelfde doen voor jou. Kus van je matrozen”, schrijft Gert bij een foto van Annie op de Evanna.

Mooie vriendschap

Annie Deleersnyder komt uit Oostduinkerke, waar ook Gert zijn villa zich bevindt. De twee hebben een lange geschiedenis samen. “Ik ken hem al van toen hij nog in Nieuwpoort woonde”, vertelde Annie destijds aan ‘Het Laatste Nieuws’. “Elke keer als hij een zaalshow had in De Panne, passeerde hij langs m’n café, voor een koffietje. Zo is onze band ontstaan. En we zijn elkaar nooit uit het oog verloren, ook niet na m’n pensioen. En zo kwam hij op een dag met z’n voorstel. ‘Annietje, ik heb een job voor jou’, zei hij. ‘Wat zou ik nu nog een job willen op m’n zeventigste, na jarenlang zo hard te werken?’, dacht ik. Maar kijk, hij wist me toch te overtuigen. Ach, Gert, ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld van hem hebben. Ik vind hem een heel toffe man. Heel gewoon ook, geen beetje arrogant. James zie ik ­intussen ook graag, hoor. Maar m’n band met Gert, da’s toch anders.”

Dat Gert nu een van zijn goeie vriendinnen moet afgeven, raakt hem diep. “Annie was, naast een bijzondere kokkin, vooral ook een echte vriendin. Ik kon altijd bij haar terecht en ik voelde me er steeds zo thuis en zo welkom. Een nuchtere warme vrouw die mij na elk weerzien deed beseffen hoe belangrijk het is om de kleine dingen van het leven naar waarde te schatten.”

“Pas drie weken geleden kreeg ik het nieuws van Annies dochter dat Annie ziek was.” vertelt Gert ons. “We wisten dat het niet geweldig goed met haar ging, maar er was hoop. Vorige week ben ik nog eens bij haar langs geweest en ik vond toch dat ze vol goede moed was. We werden op de hoogte gehouden, maar het is dus heel snel gegaan. Ik kende Annie al heel wat jaren, van toen ze een café had in Oostende. Tijdens het laatste seizoen van ‘Gert Late Night’ had ze wel al aangegeven dat het de laatste keer was. Misschien woekerde de ziekte toen al zonder dat ze het besefte.”

Annie bracht vorig jaar nog haar eerste kookboek uit: ‘Doe maar gewoon!’, een bundeling van haar favoriete recepten. “Ik wil de gewone keuken tonen”, vertelde ze eerder. “Gerechten die iedereen kan klaarmaken, zelfs mensen die helemaal niet kunnen koken. En zo gaat de typische ‘grootmoeders keuken’ hopelijk niet verloren, hé.”

Bedgeheimen

In de rubriek ‘Bedgeheimen’, waarin James onder de lakens kruipt met een BV voor een openhartig interview, mocht Annie zelf ook eens te gast zijn. In september 2020 vertelde de kokkin toen aan James dat het lang geleden was dat ze naast zo’n jonge man had gelegen. “M’n echtgenoot is ook twaalf jaar jonger, maar dit is toch een groter verschil”, lachte ze. “Ik mis hem wel ontzettend hard hier.” Verder gaf Annie toe dat het werk op de boot van Gert & James wat zwaar begon te worden. “Ik ben moe”, vertelde ze. Waarop de vrouw prompt in slaap viel. James probeerde haar nog wakker te maken, maar dat mocht niet baten.

Ook James is erg aangeslagen door het overlijden van Annie. “Als ik aan haar denk, kan ik niet anders dan glimlachen. Ik heb met haar zoveel memorabele momenten beleefd aan boord van de Evanna.” De twee maakten erg veel plezier samen en James zag Annie ook een beetje als zijn mama op de boot, die het beste wou voor haar ‘zonen’. “Of we wel genoeg groentjes gegeten hadden? Of we niet wat meer moesten slapen? Ze bleef altijd zichzelf. Geen enkele BV bracht haar uit evenwicht. Niets was te veel gevraagd. En ze leerde ons wat belangrijk was. Vriendschap en lekker eten.”

Mama van de Evanna

“Het is een rare ochtend geweest,” vertelt James. “Ik stond net op het punt om Annie te bezoeken in het ziekenhuis toen ik een berichtje kreeg van haar dochter om te zeggen dat het te laat is... Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer dat ik Annie niet meer heb gezien, maar ik koester de mooie momenten die we samen hebben beleefd. Annie was de mama van de Evanna. Ze had zelf zo veel meegemaakt dat ze altijd het juiste wist te zeggen wanneer het eens wat minder ging. Wij konden met alles bij haar terecht. Zonder Annie was ‘Gert Late Night’ nooit het programma geweest zoals het is geworden. Ik wens dan ook heel veel sterkte aan Annies familie.”

“De liefde gaat door de maag”

Annie was duidelijk een vaste waarde bij ‘Gert Late Night’. Ook SBS wil hun medeleven betuigen aan familie en vrienden van Annie en haar bedanken voor de mooie tijd. “Achter de schermen van ‘Gert Late Night’ hield zij meer dan eens de boel recht en kon ze als geen ander de gasten in de watten leggen”, aldus Annick Bongers, programmadirecteur van SBS Belgium. “De liefde gaat door de maag zeggen ze wel eens. Annie heeft dat meer dan eens bewezen. We zullen haar missen.”

