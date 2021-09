Gert en James nemen in dit grote portret afscheid van Annie: "Al was de koning gepasseerd, ze had hem vogelnestjes voorgeschoteld"

"Al was koning Filip gepasseerd op de boot, Annie had hem ook zonder al te veel toeters en bellen haar heerlijke puree met vogelnestjes voorgeschoteld." Annie Deleersnyder was volgens wie haar leerde kennen van de - helaas - schaarse soort mensen die altijd en overal zichzelf zijn. In ruim 150 afleveringen van Gert Late Night passeerde een stoet bekende gezichten die een week op de boot Evanna logeerden met Annie als gastvrouw. Slechts één keer zou ze volgens de productie nerveus zijn geweest, en het was ook maar vijf minuten: vlak voor Bart De Wever arriveerde. Maar ook bij de Antwerpse burgemeester was het ijs al snel gebroken. Al die jaren in haar café 't Visserswelzijn in Oostduinkerke samen met haar man Christ waren haast een academische opleiding 'omgaan met mensen van allerlei pluimage'. "Zelfs als het een minister is, heb ik geen zenuwen", zo zei ze eens. "Zijn ook maar mensen, hé. Achter mijn toog heb ik mensenkennis opgedaan. Voor mij was iedereen gelijk: met of zonder plastron."