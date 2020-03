Gers Pardoel vindt strenge maatregelen coronavirus overdreven: “Geef elkaar wel een hand” BDB

13 maart 2020

10u26

Bron: Twitter 0 Showbizz Zanger Gers Pardoel (38) heeft een aparte mening over de bestrijding van het coronavirus. “Geef elkaar wel een hand en een knuffel”, post hij op Twitter.

“Stop het handen schudden”, liet de overheid weten nu het coronavirus ook in België de eerste slachtoffers heeft gemaakt. Een maatregel waar Gers Pardoel het niet mee eens is. In een post op Twitter roept hij op om je liefde te blijven tonen aan elkaar.

“Wees alsjeblieft lief voor jezelf en elkaar”, schrijft ‘The Voice Kids’-coach. “Diep vanbinnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus - en elk virus - kan stoppen. Zoek die liefde in jezelf en geef die door aan een ander. Zodra je die liefde vindt, kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen. Het kan en mag niet zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar kunnen en willen hebben. Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde!”

Idioot

De post van de zanger levert alvast heel wat kritiek op. “Idioot”, reageert een volger. “Gers, jongen. Ik weet dat je dit echt lief en goed bedoelt, maar dit is echt onzin en helemaal nergens op gebaseerd behalve wat slap filosofisch gezwam waar we allemaal niet verder mee komen op dit moment”, post iemand anders.

Mensen die al in aanraking gekomen zijn met het coronavirus kunnen al helemaal niet lachen met de boodschap van de zanger. “Omfg, gast STOP. Mijn moeder is ziek en kan doodgaan door Covid-19. Als mensen geen rekening houden met haar immuunsysteem en per se handjes willen geven waarmee ze het virus verspreiden, dan kan ze sterven. Serieus, hou je FOKKING BEK”, tweet een meisje als reactie.