Gers Pardoel stelt zijn Nederlandse theatertournee uit TK

29 januari 2019

07u14

Bron: ANP 2 Showbizz Rapper Gers Pardoel (37) heeft zijn theaterprogramma op de lange baan geschoven. Volgens zijn management is de zanger bezig met een nieuw album en is er te weinig tijd om het publiek een programma voor te schotelen waar hij zelf tevreden over is.

De première van ‘Gers neemt je mee’ stond gepland voor 7 februari bij Theaters Tilburg. In de show wilde Pardoel uit de biecht klappen over nummers als ‘Louise’ en ‘Bagagedrager’ en openhartig vertellen over zijn leven en over zijn weg van keukenboer naar artiest. Het is nog niet duidelijk wanneer Pardoel dan wel langs de Nederlandse theaters zal reizen.

Pardoel reist wel nog tot maart met een andere show door ons land. Die theatershow met de titel ‘Bijzonder’ is op de meeste plaatsen echter al uitverkocht. Op 23 maart staat hij in de Lotto Arena, daarvoor zijn wel nog kaarten beschikbaar.