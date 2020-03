Gers Pardoel reageert op zijn ‘blijf wél knuffelen’-bericht: “Ik heb dat helemaal niet zo bedoeld” TK

19 maart 2020

14u42 2 Showbizz Gers Pardoel kreeg vorige week een hoop kritiek over zich heen toen hij op sociale media meldde dat hij de strenge coronamaatregelen maar overdreven vond. “Geef elkaar wel een hand”, klonk het. In ‘Blijf In Uw Kot’, het nieuwe ochtendprogramma van VTM en Qmusic, geeft hij voor het eerst wat duiding bij zijn uitspraak.

“Wees alsjeblieft lief voor jezelf en elkaar”, schreef ‘The Voice Kids’-coach vorige week op Twitter. “Diep vanbinnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus - en elk virus - kan stoppen. Zoek die liefde in jezelf en geef die door aan een ander. Zodra je die liefde vindt, kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen. Het kan en mag niet zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar kunnen en willen hebben. Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde!”

Via telefoon gaf hij tijdens de uitzending van ‘Blijf In Uw Kot’ vanmorgen voor het eerst wat uitleg bij zijn ongelukkige bericht. “Ik had dat wel wat meer kunnen nuanceren", gaf hij toe aan Koen Wauters en Vincent Fierens. “Maar mijn intentie was goed. Ik wil vooral dat de mensen zich niet te veel voeden met angst, maar wel met liefde. En dat fysieke contact, dat bedoelde ik vooral in gezinsverband. Ik geef mijn kinderen ook een kus en een knuffel. Vreemden geef ik ook geen hand, hoor. Daar wilde ik ook niemand toe aansporen.”

Nieuwe single van Sean

Daarnaast gaf Sean Dhondt, die in quarantaine zit omdat hij in aanraking kwam met een paar vermoedelijke gevallen van het virus, een voorsmaakje van zijn nieuwe single ‘Nachttrein’.

Ingeborg, intussen al ‘vriendin van de show’, wrong de presentatoren in bochten om hun stress te verlichten.

En Koen Wauters kreeg live bericht van zijn zoon Nono. “Hij noemt mij bompa”, klinkt het.

‘Blijf In Uw Kot’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde bij Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.