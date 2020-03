Gers Pardoel krijgt eigen kledinglijn bij JBC: “Ik wil kinderen inspireren om zichzelf te zijn” MVO

05 maart 2020

21u08 6 Showbizz Gers Pardoel slaat de handen in elkaar met JBC, waar hij zijn eigen kledingcollectie krijgt. Die krijgt de naam ‘#EchtZijn’ en moet kinderen inspireren om zichzelf te blijven.

Pardoel en JBC voeren samen campagne voor meer echtheid en minder pesten. ‘Wees jezelf’ is dan ook het credo achter de nieuwe collab. Via YouTube roept de Nederlandse zanger op om hem te laten zien wie je echt bent. Dat kan door een foto van jezelf op Instagram of TikTok te posten met de hashtag #echtzijn.

De boodschap is gebaseerd op een nummer van Gers, ‘Zijn’, waarin hij zingt: “Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen, je kan alles doen zolang je maar jezelf was, jezelf bent en jezelf blijft, voor altijd.”

De collectie van Gers wordt de week voor de paasvakantie gelanceerd.