Gers Pardoel heeft niets met lekker eten: "Mijn interesse ligt er gewoon niet"

31 juli 2019

18u00

“Mijn interesse ligt gewoon niet bij eten, snap je?”, vertelt de Nederlandse rapper in Humo. “Ik ben al weleens in een restaurant geweest waar ze zeven of acht gangen serveerden, maar daar is me niets van bijgebleven waarvan ik zei: ‘Ja!’ En ik heb ook al weleens een bloemetje gegeten dat je mond helemaal liet tintelen, of zoiets. Maar om nou te zeggen dat ik daar wild van werd? Nee. Eten zie ik als iets wat je moet doen om te overleven. Er echt intens van genieten, zoals veel mensen dat zeggen te kunnen, dat is mij vreemd. Veel liever luister ik op m’n gemak naar muziek, met een appeltje erbij voor als ik honger krijg.” Drinken doet Pardoel ook amper. “Ik lust wel een Duveltje uit de fles. En ik heb ook al op een avond meerdere glazen van één of ander Belgisch streekbiertje gedronken – dat heb ik de volgende dag behoorlijk moeten bekopen. Maar het liefst van al drink ik gewoon water. Geen ranja, cola of Fanta – nee, plat water, zoals jullie in Vlaanderen zeggen. Dat is de drank die God ons heeft gegeven, dus die drink ik. En dan niet uit de ijskast, maar op kamertemperatuur. Heerlijk lekker, en je krijgt er geen kater van.”

Van vrouwen lust Pardoel wel het een en ander. “Als ik een onenightstand zou mogen, zou ik gaan voor Rihanna”, aldus de Nederlander. “Alleen zou ik met haar geen onenightstand willen hebben, maar een oneweekstand. O, shit, man! Als mijn vriendin dit leest, dan heb ik een oneweekfight (lacht).”

